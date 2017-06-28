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خبير أرصاد جوية يحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس
وحيد سعودي

خبير أرصاد جوية يحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس

2017-06-28 18:39:27


توقع وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، كبداية لموجة حارة جديدة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لفضائية «dmc»، أن درجات الحرارة في القاهرة ستتجاوز الـ 40 درجة، حتى يوم الثلاثاء المقبل؛ لتشهد طقسا حارا رطبا.

وحذر قائدي السيارات على الطرق السريعة، من انتشار الشبورة المائية، وعدم تعرض المواطنين لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خلال الموجة الحارة، التي تشهدها البلاد، بداية من الأسبوع المقبل.

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