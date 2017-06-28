أعلنت وزارة العدل السويسرية،اليوم الأربعاء، اعتقال أربعة أشخاص، خلال الشهر الحالي، يشتبه في صلتهم بجماعات إرهابية خشية أن يشكل بعضهم “خطرًا داهمًا”.

وأكد مكتب النائب العام - حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية - توقيف ثلاثة أشخاص في “كانتون فو” غربي البلاد الجمعة والسبت الماضيين، للاشتباه في انتهاكهم القانون الذي يجرم التعامل مع تنظيمات مثل القاعدة و”داعش”، فضلاً عن الاشتباه في انتمائهم لمنظمات إجرامية.

وألقي القبض على سائق سيارة أجرة في جنيف في 14 يونيو، للاشتباه في قيامه بتجنيد شبان لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي.

ولم تكشف السلطات عن هويات أو جنسيات المعتقلين، فيما أوضح مكتب النائب العام أن ما من رابط واضح بين السائق والثلاثة الآخرين، مشيرًا إلى أن جميع الموقوفين رجال، نافيًا تقارير تحدثت عن أن متفجرات كانت بحوزتهم.

وكشفت النيابة العامة أن السلطات تحقق حاليًا في 60 حالة مرتبطة بالإرهاب معظمها يتعلق بنشر دعاية متشددة على الإنترنت