قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مجلس المحافظين سيناقش يوم /الثلاثاء/ المقبل خطة توفير الأراضي لإنشاء المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم -في تصريحات صحفية اليوم /الأربعاء/ بمقر مجلس الوزراء عقب لقائه ورئيس الوزراء- أنه سيتم إنشاء 300 مدرسة تتنوع بين (اليابانية والنيل والألمانية) بواقع 100 مدرسة لكل فئة، بالإضافة إلى إنشاء 100 مدرسة بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرا إلى افتتاح 28 مدرسة يابانية في سبتمبر المقبل.

وأوضح شوقي أنه تم اليوم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية بنسبة نجاح بلغت 79% وهناك عشرةً أوائل علي مستوي الجمهورية منهم 9 فتيات وولد واحد.