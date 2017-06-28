ماتيس يتهم بوتين بإلحاق “الأذى” بالآخرين2017-06-28 18:24:46
اتهم وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بأعمال تلحق “اذى” بالآخرين على الصعيد العالمي، مؤكدا ان التزام بلاده حيال حلف شمال الاطلسي ثابت لا يتزعزع.
وقال أمام طلاب فى المانيا اثناء احتفال بالذكرى السبعين لخطة مارشال لاعادة إعمار اوروبا التي مزقتها الحرب العالمية الثانية، ان روسيا اختارت تحدي نظام “الامن والسلام” في مرحلة ما بعد الحرب، مضيفا ان “الاذى” الذي يسببه بوتين “خارج حدود روسيا لن يعيد إحياء مجدها او يبعث الامل مجددا” في اشارة واضحة الى النزاع الأوكراني وتدخل موسكو في العملية الانتخابية الأمريكية.
ويتطلع إليه الشركاء في أوروبا للاطمئنان الى النوايا الأمريكية دوليا بعد أن أبدى الرئيس دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية شكوكا ازاء الالتزام بتحالفات طويلة الأمد، ولكن لم تتحسن الأمور كثيرا منذ دخول ترامب البيت الأبيض، وسط ادارة متورطة في فضيحة مزعجة حول علاقات مزعومة مع روسيا.
كما أثار الرئيس ترامب المخاوف عندما تفقد مقر حلف شمال الأطلسي وحضر قمة مجموعة السبع في أوروبا الشهر الماضي، حيث دعا الحلفاء الى زيادة مستويات الإنفاق العسكري.
لكن ماتيس شدد على ضرورة الحكم على الولايات المتحدة وترامب من خلال الأفعال، وأكد استمرار دعم الولايات المتحدة حتى عام 2020 لتعزيز حلف الاطلسي بمواجهة روسيا في الشرق.
وقال ان ترامب طلب زيادة كبيرة من اجل “مبادرة الاطمئنان الاوروبية” من 3,4 مليارات دولار العام الماضي الى 4,8 مليارات دولار العام الحالي، مشيرا إلى البند الخامس في ميثاق الدفاع المشترك في الاطلسي ووصف التزام الولايات المتحدة بذلك بانه “درع مصفح”.
من جهتها، اشادت وزيرة الدفاع الالمانية اورسولا فون دير ليين التي حضرت الاحتفال بالروابط عبر ضفتي الاطلسي من اجل تحقيق السلام والاستقرار في اوروبا، لكنها قالت ايضا ان الوقت قد حان لكي تبذل القارة المزيد من الجهود في سبيل ضمان أمنها.
وأضافت “كأوروبيين، نريد ان نتحمل المزيد من المسؤوليات لكن دون ان ننسى ابدا المكان الذي وصلنا اليه” مشيرة الى ان اوروبا بحاجة الى “جمع مواردها” بينما تعمل على بناء اتحاد دفاعي اكبر.
كما أعلنت ايضا تأييد المانيا لانفاق اثنين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي للوفاء بالتزاماتها حيال حلف شمال الاطلسي، مضيفة “نحن بحاجة كشركاء الى تقاسم عادل للعبء داخل الاطلسي، وهذا يعنى انه ينبغي علينا كالمان بذل المزيد من اجل امننا”.
وأطلقت خطة مارشال تيمنا باسم الجنرال جورج مارشال الذي كان رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وكان وزيرا للخارجية بين العامين 1947 و1949 وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1953 نظرا لجهود في إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب.
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