كشف مؤشر البحث العلمى لشهر يونيو ارتفاع ترتيب مصر بالنشر العلمى الدولى للمرتبة ال35 من بين 233 دولة وفقا لمنصة التحليل العالمية Scimago والتى تعتمد على قاعدة البيانات الدولية Scopus.

وقد ارتفع ترتيب مصر متقدماً مركزين عن عام 2015 حيث كانت فى المرتبة 37 ، وقد احتلت مصر المرتبة 22 عالميا فى الكيمياء والمرتبة 31 فى الطاقة والمرتبة بالعلوم الهندسية 32 والمرتبة 30 فى الطب والمرتبة 15 فى العلوم الصيدلانية.

يذكر أن مؤشر البحث العلمى الشهري يعد مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كل شهر.