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شرائح البطاطس تخفف الصداع
بطاطس

شرائح البطاطس تخفف الصداع

2017-06-28 18:07:41

أعلن الطبيب الفرنسى روبان بيانتانيدا أستاذ الطب الباطنى  فى جامعة “باريس”, أنه لعلاج الصداع من المفضل اللجوء إلى شرائح البطاطس.

وتعتمد الطريقة على تقطيع شرائح البطاطس نيئة و وضعها فى فوطة بعد رش الملح عليها  ولفها ووضعها على الرأس طول الليل حتى تستطيع تخفيف

آلام الصداع.  وأوضح الطبيب الفرنسى أن البطاطس تحتوى على ما بين 15- 20% من النشا وأن هذا المركب  يلعب دورا مضادا للالتهاب ويعمل على تخفيفه.

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