أعلن الطبيب الفرنسى روبان بيانتانيدا أستاذ الطب الباطنى فى جامعة “باريس”, أنه لعلاج الصداع من المفضل اللجوء إلى شرائح البطاطس.

وتعتمد الطريقة على تقطيع شرائح البطاطس نيئة و وضعها فى فوطة بعد رش الملح عليها ولفها ووضعها على الرأس طول الليل حتى تستطيع تخفيف

آلام الصداع. وأوضح الطبيب الفرنسى أن البطاطس تحتوى على ما بين 15- 20% من النشا وأن هذا المركب يلعب دورا مضادا للالتهاب ويعمل على تخفيفه.