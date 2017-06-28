أعلنت كوريا الشمالية أنها أصدرت أمرًا بإعدام الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية باك جون هاي، ورئيس جهاز مخابراتها بتهمة التآمر لاغتيال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، قولها إنها باك دبرت مؤامرة لإعدام “القيادة العليا” لكوريا الشمالية في العام 2015، وإن بيونج يانج تفرض “عقوبة الإعدام على الخائنة باك جون هاي”.

ولم تشر الوكالة إلى مصدر المعلومات، لكن صحيفة “أساهي” اليابانية كانت كتبت هذا الأسبوع أن باك أقرت في 2015 خطة للإطاحة بنظام كوريا الشمالية الذي يتزعمه كيم.

ووفقًا للصحيفة اليابانية، فإن إدارة الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة أمرت بتنفيذ الاغتيال بطريقة توحي بأنه مجرد حادث سيارة أو قطار، كما أن تدبير الانقلاب كان من الخيارات المحتملة أيضًا