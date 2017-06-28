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العنب البرى غنى بمضادات الأكسدة
عنب أحمر

العنب البرى غنى بمضادات الأكسدة

2017-06-28 18:06:24

أظهرت أحدث الدراسات الغذائية الفرنسية أن العنب البري ذو اللون الأزرق الغامق، له العديد من الفوائد الصحية بفضل المادة الصبغية “نتوسيان”( أنتوسيانين) وهي مواد عضوية لونية قابلة للذوبان في الماء لونها أسود أو أزرق غامق

و توجد المادة الصبغية فى العديد من الفواكه والخضروات، وفي الأزهار فتعطيها اللون البنفسجي أو الأزرق، وتعمل هذه الصبغة كمضاد قوى للأكسدة إلى جانب ثراءها بالأحماض الدهنية وفيتامين “ه ” وهي مغذي وملطف للجلد.

وتستخدم الكريمات التي تدخل في تصنيعها العنب البرى فى تخفيف درجة الاحمرار كما ان القناع الذى يستخدم فيه العنب البرى و زيت اللوز لمدة 10 دقائق يغذى الجلد و يعيد له بريقه ونعومته بعد التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس الحارقة .

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