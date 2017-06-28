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وزير مغربي يدعو إلى “قطع الطريق” على محاولات استغلال المطالب الاجتماعية
عاهل المغرب الملك محمد السادس والرئيس التونسي منصف المرزوقي

وزير مغربي يدعو إلى “قطع الطريق” على محاولات استغلال المطالب الاجتماعية

2017-06-28 18:11:51

دعا وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي الفتيت، اليوم الأربعاء، إلى “قطع الطريق” على ما وصفها بـ “محاولات استغلال ملفات اجتماعية من بعض العناصر، لقضاء مآرب لا علاقة لها بالمصلحة العامة”، وذلك في كلمة له خلال حفل تنصيب الوالي الجديد للعاصمة الرباط.

وأكد الفتيت، على “وجوب أخذ المبادرة وتبني نهج استباقي بالقرب من المواطن”، إلا إنه لم يحدد طبيعة هذه الظواهر والملفات الاجتماعية.

وكانت الأجهزة الأمنية فرقت الاثنين الماضي، احتجاجات تضامنية مع النشطاء المعتقلين، في عدد من مدن وقرى الريف، أسفرت عن إصابة عشرات المتظاهرين، واعتقال أكثر من 50 محتجا، جرى إخلاء سبيل بعضهم، وبالمقابل، قالت السلطات المغربية إن 39 من رجال الأمن أصيبوا بجروح متفاوتة.

وزير الداخلية أعرب عن ارتياحه لما وصفه “التعاطي الإيجابي والاحترافي الذي يواجه به رجال السلطة، وممثلو السلطات الأمنية، مختلف مظاهر المس بالأمن والنظام العام”، مشيرا  إلى أن “مهمة المحافظة على النظام العام، والسهر على أمن المواطنين، إحدى أولويات الإدارة الترابية أي المحافظون وموظفو الداخلية، في المدن والبوادي، والأمنية”.

وبدأت الاحتجاجات، التي اتسع نطاقها في عدد من مدن وقرى منطقة الريف، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش ومحاربة الفساد”، ويبلغ عدد الموقوفين 127 شخصا، وفقا لأرقام رسمية.

بالتوازي أعلنت الحكومة، الخميس الماضي تلقيها تعليمات من الملك محمد السادس، بشأن “تسريع مشاريع التنمية” في إقليم الريف، و”ضمان محاكمة عادلة” لجميع الموقوفين من نشطاء “الحراك”.

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