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مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين في انفجار بالعاصمة الأوكرانية كييف
اوكرانيا

مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين في انفجار بالعاصمة الأوكرانية كييف

2017-06-28 18:03:37
خاص - محيط

أعلنت الشرطة الأوكرانية، اليومالأربعاء، مقتل أحد عناصرها وإصابة 4 آخرين في تفجير سيارة بمقاطعة (دونيتسك) شرقي البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم الشرطة يلينا جيتليانسكايا - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم تصنيف الحادث على أنه هجوم إرهابي، وتتولى النيابة العسكرية التحقيق في الهجوم.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن التفجير - الذي كان على الأرجح ناجمًا عن عبوة ناسفة - وقع في منطقة “قسطنطينوفكا” وهي من المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في مقاطعة دونيتسك.

وكانت الشرطة الأوكرانية قد أعلنت أمس، مقتل العقيد في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، ماكسيم شابوفال؛ جراء انفجار سيارته في العاصمة كييف

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