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الدول الإسكندنافية ترفع حظر السفر إلي تونس
مطار تونس قرطاج

الدول الإسكندنافية ترفع حظر السفر إلي تونس

2017-06-28 17:57:38
خاص - محيط

أعلنت وزارة الخارجية التونسية اليوم الأربعاء أن الدول الإسكندنافية رفعت حظر السفر إلى تونس اعتبارا من اليوم.

وقررت الدول الإسكندنافية حظر سفر مواطنيها إلى تونس في أعقاب الهجوم الإرهابي على نزل “الامبريال” بولاية سوسة عام 2015.

وطالبت تونس في مناسبات عديدة برفع قرارات التحذير من السفر إليها الذي أقرته مجموعة من الدول، لتحسن الوضع الأمني فيها ولانتفاء دواعي مثل هذه القرارات.

يشار إلى أن الدول الإسكندنافية هي شبه جزيرة تقع في شمال قارة أوروبا وتتكون من: الدنمارك، النرويج، السويد، فنلندا، آيسلندا وجزر فارو.

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