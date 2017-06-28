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برشلونة يجدد تعاقده مع لاعبه الشاب ألينيا لمدة موسمين إضافيين
برشلونة

برشلونة يجدد تعاقده مع لاعبه الشاب ألينيا لمدة موسمين إضافيين

2017-06-28 17:53:52

أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعبه كارليس ألينيا متوسط ميدان الفريق وصاحب الـ 19 عاما لمدة عامين إضافيين ، وتصل قيمة فسخ التعاقد إلى 75 مليون يورو.

ولم يشارك ألينيا سوى في 4 مباريات بالدوري الإسباني ورغم ذلك لم يلعب سوى 40 دقيقة فقط بالإضافة إلى لعبه أساسيا مباراة وحيدة في كأس ملك إسبانيا ، نجح في هز الشباك خلالها.

ويرغب فريقا توتنهام ونيوكاسل يونايتد في التعاقد مع كارليس آلينيا مستغلين اقتراب برشلونة من التوقيع مع الإيطالي ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقترب ماركو فيراتي من التوقيع مع برشلونة في صفقة قد تصل إلى 100 مليون يورو بالإضافة إلى راتب سنوي يصل إلى 10 ملايين يورو وهو ما يتجاوز راتبه في باريس سان جيرمان بحوالي 4 ملايين يورو.

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