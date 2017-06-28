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ضاحي خلفان يطالب قطر بتسليم المطلوبين لدولهم
ضاحي خلفان

ضاحي خلفان يطالب قطر بتسليم المطلوبين لدولهم

2017-06-28 17:58:34

طالب ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، قطر بتسليم الإرهابيين المطلوبين إلى دولهم، مشيرًا إلى أن الدوحة تأوي الجماعات الإرهابية مدعية أنها واحة الأمن.

وقال «خلفان» في تغريدات على تويتر:«إيواء الإرهابيين جريمة يعاقب عليها قانون الإرهاب.. يا قطر سلمي المطلوبين إلى دولهم... لماذا تحمون جماعة ارتكبت جرائم مخلة بالأمن الوطني في بلدانها.. يا قطر العالم يجمع على أن إيران إرهابية لماذا تنحازين إلى إيران وتدعين بأنها واحة أمن واستقرار عالمي».

وذكر: «أرادت قطر أن تعطي لإيران نفوذا في البحرين حتى تكون شوكة في خاصرة السعودية.. أبت البحرين والسعودية والإمارات إلا أن تفشل هذا المخطط».

وتابع: «اليوم تفتح قطر أبواب أراضيها لإيران ليكون لحزب اللات والحرس الثوري وجود على ضفاف المياه السعودية.. هذا المخطط سيفشل أيضا مهما طال الزمن».

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