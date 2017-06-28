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قراصنة: ناسا على وشك اكتشاف مخلوقات فضائية
سفينة-الفضاء

قراصنة: ناسا على وشك اكتشاف مخلوقات فضائية

2017-06-28 17:42:06

قال قراصنة إنترنت إن وكالة الفضاء والطيران الأميركية “ناسا” على وشك الإعلان عن اكتشاف مخلوقات فضائية، حسب معلومات زعموا أنهم حصلوا عليها من اجتماع في الكونغرس الأميركي.

ونشرت مجموعة “أنونيموس” خبرا وفيديو، نقلته وسائل إعلام غربية، يتحدث عن الاكتشاف الذي نوقش خلال اجتماع للكونغرس الأميركي حضره مسؤولون في ناسا عقد قبل أشهر.

وحسب تسريبات أنونيموس، فإن مسؤولا في ناسا قال في الاجتماع إن “حضارتنا على حافة اكتشاف مخلوقات فضائية في الكون”، بعد اكتشاف آثار للهيدروجين في أحد أقمار كوكب زحل، والنتائج الواعدة التي توصل إليها فريق مرصد “هابل” أثناء البحث في محيط “يوروبا” سادس كواكب المشتري العملاق.

واعتبر المسؤول، بحسب البيانات التي حصلت عليها مجموعة القراصنة أن هذين الاكتشافين يفضيان إلى أن العثور على المخلوقات الفضائية بات أقرب من أي وقت مضى.

وكانت ناسا أعلنت الأسبوع الماضي أنها اكتشفت 10 كواكب يرجح وجود حياة فيها لكونها تقع في المنطقة الصالحة للحياة، وذلك من أصل مائتين وتسعة عشر كوكبا جرى اكتشافها خارج نظامنا الشمسي.

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