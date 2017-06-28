عُينت الكندية ميجان كوتو، البالغة من العمر 24 سنة، قائدة لحرس الملكة إليزابيث الثانية، فى إطار مبادرة نادرة من نوعها حصلت فى سياق الاحتفال بالذكرى الخمسين بعد المئة لقيام دولة كندا، التابعة للتاج البريطانى.

وقادت ميجان كوتو، بقبعتها البيضاء وبذلتها الحمراء من الخلف، مع سيف فى يدها، عملية تبديل الحرس الملكى، وهو حدث معروف عالميا، يستقطب آلاف السياح إلى قصر باكينجهام أربع مرات فى الأسبوع.

كان الجيش البريطانى قد أشار بداية إلى أن الكندية هى أول امرأة فى التاريخ ترأس الحرس الملكى، قبل تصحيح هذه المعلومة لاحقا، مع توضيح أنها أول امرأة من قوات المشاة تتولى هذه المهام.

وأعربت ميجان كوتو، بتوتر شديد، عن فخرها برئاسة الحرس الملكى فى مهمة حماية قصرى باكينجهام وسانت جيمس فى لندن، وقد أوكلت هذه المسؤولية بصورة موقتة إلى الكتيبة الثانية فى سلاح المشاة الخفيف فى كندا، احتفاء بالذكرى الخمسين بعد المئة لقيام دولة كندا.

يُذكر أن إليزابيث الثانية هى ملكة بريطانيا وكندا و14 بلدا آخر، منها أستراليا وجامايكا ونيوزيلندا، ويتولى جنود من النخبة حماية العاهل البريطانى منذ العام 1509.