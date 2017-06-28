

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول تعليقا على الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود إن “موعد إصدار القرار لم يحدد بعد، وحتى الآن ليس هناك موعد محدد لإصدار الزيادة”.

وأوضح وزير البترول فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن زيادة أسعار الوقود برنامج متفق عليه على 5 سنوات، وبالتالى أى تاخير سيكون حملا على موازنة الدولة.