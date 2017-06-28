قال مسؤولون إن كينيا ستصبح أول دولة أفريقية توفر للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” عقارا “مكافئا” لعلاجه.

وأعلنت الحكومة الكينية ومبادرة “يونيتيد” للصحة العالمية الأربعاء، أن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ستجعل عقار “دولوتغرافير” متاحا للجمهور.

وقالتا إن نيجيريا وأوغندا ستوفران هذا العقار في وقت لاحق هذا العام.

وذكرت وزارة الصحة الكينية أنها ستوفر العقار في البداية لـ 27 ألف مصاب بفيروس الإيدز، والذين لا يستطيعون تحمل تكلفة العقار الحالي المتداول في البلاد “إيافيرنز”.

وتهدف الخطة لجعل هذا العقار متاحا في أنحاء البلاد في وقت لاحق هذا العام.