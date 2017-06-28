أكد علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز للفوز على زاناكو الزامبي في المباراة التي تجمع الفريقين السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، رغم صعوبة المواجهة.

وأكد معلول أن الأهلي درس زاناكو جيدا ووضع يديه على نقاط القوة والضعف في الفريق الزامبي ويسعى للفوز عليه في لوساكا، لاستعادة الصدارة والمنافسة بقوة على التأهل لدور الثمانية.

وأشار ظهير أيسر الأهلي، إلى أنه لم يتابع أي ردود فعل على مستواه عقب مباراة المنتخبين المصري والتونسي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مضيفا أنه يشكر كل من أشاد بمستواه، وأن الفضل يعود في تألقه إلى اجتهاده مع الأهلي، وكذلك منتخب بلاده وأنه يسعى لتنفيذ المطلوب منه على أكمل وجه.

بدوره، أكد صالح جمعة لاعب الفريق أن مباراة زاناكو تعد تحديا كبيرا للفريق، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يحالف اللاعبين التوفيق في المباراة لتحقيق الفوز.

وقال جمعة إن الفريق سافر إلى زامبيا بهدف واحد وهو تحقيق الفوز من أجل استعادة الصدارة وتعزيز موقف الفريق في التأهل لدور الثمانية من البطولة، وإنه يتمنى أن يشارك في المباراة ويكون له دور إيجابي في تحقيق الفوز، وفقا لرؤية الجهاز الفني، بقيادة الكابتن حسام البدري.

فيما أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق جاهزية جميع حراس الفريق للمشاركة في مباراة زاناكو ، وقال الشناوي إنه دائم الدعم والمساندة للحارس شريف إكرامي حينما يشارك أساسيا في المباريات، وهو ما سيقوم به أيضا أمام زاناكو، مشيرا إلى أن الأهم هو أن يحقق الفريق الفوز ويتوج بالبطولات دون النظر لمن يشارك.

وأضاف حارس الأهلي، أنه سعيد للغاية بالمشاركة في أخر مباراتين في الدوري أمام سموحة وإنبي، مشيرا إلى أنه أدى ما طلب منه وأنه يشعر بالرضا لمستواه، كونها المشاركة الأولى له بعد غياب عن الظهور لنحو 5 أشهر.

وعن مباراة زاناكو، قال الشناوي إنها صعبة للغاية، لكن الفريق لديه تصميم كبير على العودة بالثلاث نقاط للمنافسة بقوة على التأهل لدور الثمانية من البطولة، مؤكدا أن لاعبي الفريق لديهم ثقة كبير في أنفسهم وأنهم على قدر المسئولية ويسعون لإسعاد الجماهير.

وشدد الشناوي على أن معدن الأهلي يظهر في الأوقات الصعبة دائما وأن اللاعبين قادرون على إثبات ذاتهم وإظهار روح الفانلة الحمراء في زامبيا لتحقيق نتيجة إيجابية.

وأشار حارس الأهلي إلى سعادته الكبيرة بارتداء شارة الكابتن في مباراة سموحة بالدوري، مؤكدا أن حمل شارة الأهلي شعور لا يوصف بأي كلمات.