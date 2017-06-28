فتح موقع التنسيق الإلكترونى باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية بالدخول على الموقع الرئيسى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية https://tansik.egypt.gov.eg/qodrat/default.aspx?Certificate=1.

وفتح الموقع باب حجز اختبارات القدرات أمام طلاب مدارس STEM للعلوم التكنولوجيا الراغبين فى التقدم لتسجيل اختبارات القدرات، التى تبدأ يوم السبت المقبل حتى 18 يوليو المقبل من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، تيسيرًا على الطلاب الراغبين فى القبول بإحدى الكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات.

وتتمثل كليات القدرات فى كليات (الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة “عمارة وفنون”، التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية الرياضية، شعبة التربية الموسيقية، شعبة التربية الفنية بكليات التربية والتربية النوعية).