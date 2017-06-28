قام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالعثور على ملعبين قريبين من فندق إقامة الفريق بزامبيا، حتى يؤدي الفريق مرانه الأول على أحدهما اليوم الأربعاء.

ووجد عبد الحفيظ ملعبا مضاء وآخر دون إضاءة قريب من فندق الإقامة، وذلك حتى يفاضل الجهاز الفني بين أحدهما لأداء المران عليه اليوم.

وجاء توفير عبد الحفيظ لملعبين تحسبا لقرار حسام البدري المدير الفني للفريق، حيث لو كان الفريق سيؤدي مرانه في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة سيكون على الملعب القريب الذي لا تتوفر فيه الإضاءة، بينما لو كان مساء فسيكون على الملعب المضاء.

وصلت بعثة الأهلي إلى زامبيا استعدادا لخوض مباراة زاناكو الزامبي يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

من جانب آخر ، يؤدي لاعبو الأهلي برنامجا استشفائيا بداية من اليوم الأربعاء، عقب وصول البعثة إلى زامبيا؛ وقال سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني، إن البرنامج الاستشفائي يأتي من أجل تخلص اللاعبين من حالة الإرهاق؛ نظرا لطول رحلة السفر إلى زامبيا والتي استغرقت 12 ساعة تخللها مرتين ترانزيت في أديس أبابا وهراري.

وأضاف سيد معوض أن مباراة زاناكو الزامبي صعبة للغاية وتعد مصيرية في مشوار الفريق نحو التأهل لدور الثمانية من البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية والاقتراب من التأهل لدور الثمانية، مشيرا إلى أن الفريق ينقصه التوفيق خلال المباراة.

وتابع أن الجهاز الفني درس الفريق الزامبي جيدا من خلال مشاهدة مبارياته في الدوري المحلي ودوري الأبطال، موضحا أن حسام البدري، قام بمنح كل فرد في الجهاز المعاون بعض المباريات لزاناكو؛ لمشاهدتها وكتابة تقرير مفصل عن الفريق.