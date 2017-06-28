أفادت مواقع تقنية متخصصة بقيام شركة أبل الأميركية بحذف عشرات الآلاف من التطبيقات على متجرها في الصين في إطار عملية تنظيم واسعة.

وتأتي هذه الحملة من قبل أبل ضمن سعيها لما وصفته مواقع متخصصة بعملية “تنظيف” شاملة عبر إزالة التطبيقات المُقلدة والاحتيالية والمكررة والرديئة، التي لا تتماشى مع معايير الشركة، إذ تم حذف أكثر من 58 ألف تطبيق صيني خلال الأسبوعين الماضيين، وتحديدا بين 10 و21 يونيو الجاري.

ووفقا لأرقام مؤسسة “آي إس أو 100”، فإن أغلبية التطبيقات المحذوفة (34 في المئة تقريبا) كانت تطبيقات ألعاب.

وبحسب نفس المؤسسة، فإن هذه الأرقام تشير إلى أن معدل الإزالة خلال هذه الفترة يفوق بـ10 أضعاف تقريبا عمليات الإزالة الروتينية، التي تجريها أبل على متجرها كل شهرين أو 3 أشهر.

ولم تكشف أبل سبب عمليات الإزالة الواسعة للتطبيقات، إلا أن تقارير متخصصة سابقة رجحت قيام الشركة بهذه الخطوة خصوصا لوجود آلاف التطبيقات غير المتوافقة مع معمارية “64 بت”، التي يعتمد عليها أحدث إصدارات نظامها التشغيلي “آي أو إس”.