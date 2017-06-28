عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عدة لقاءات عبر شبكة “الفيديو كونفرانس”، من مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ضمت عددا من المحافظين، فى إطار متابعة الاستعدادات الجارية لاجتماع اللجنة القومية للأزمات، المقرر عقده الخميس 6 يوليو المقبل.

وتضمنت اللقاءات أيضا متابعة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، غدا الخميس، كما عقد رئيس الوزراء على هامش زيارته لمركز المعلومات، اجتماعا مع مسؤولى المركز، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة به.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات القطاع، ومنها التعاقد المقرر توقيعه مع شركتين بشأن مزايدة تجميع بيانات جيوفيزيقية بمناطق المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر.