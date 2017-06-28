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أمريكا تعزز الإجراءات الأمنية للرحلات الوافدة إليها
دونالد ترامب

أمريكا تعزز الإجراءات الأمنية للرحلات الوافدة إليها

2017-06-28 17:26:52

أفادت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، منذ قليل، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن عن إجراءات أمنية معززة للرحلات الدولية التى تصل إليها، وسيتم رفع حظر حمل أجهزة الحاسوب المحمول عن المطارات التى ستطبق الإجراءات الأمنية الجديدة.

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