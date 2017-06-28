أنهى هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ترتيبات إقامة وتنقلات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في زيمبابوي استعدادا لوصول الفريق صباح غد الخميس.

وتواجد مع هاني زادة مندوب من نادي كابس يونايتد والذي حرص على أن يتواجد معه في جميع التحركات بعدما أشاد النادي الزيمبابوي بحسن الاستقبال خلال تواجده في مصر مؤكدا أن مجلس إدارة الزمالك استقبل ناديه بأفضل إستقبال خلال مواجهة الفريقين في بداية دور المجموعات الحالي.

ومن المقرر أن تطير بعثة الزمالك إلى زيمبابوي فجر الخميس من أجل خوض المباراة يوم الأحد أمام كابس يوناتيد في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري رابطة الأبطال الأفريقي .