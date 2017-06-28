كشف تقرير جديد ما قال إنها مواصفات “جالاكسي نوت 8” الذي يأتي بعد نحو عام على التجربة الفاشلة لشركة سامسونج مع “جالاكسي نوت7”.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة الكورية الجنوبية هاتفها الجديد في سبتمبر المقبل، أي في نفس الوقت الذي ستكشف فيه منافستها أبل عن هاتفها “آي فون 8”.

وذكر موقع ” venturebeat” التقني، أن حجم شاشة الهاتف الجديد يبلغ 6.3 إنش من دون حواف جانبية، أي بزيادة بسيطة عن هاتف جالاكسي “أس 8 بلس” ذي الشاشة 6.2 إنش.

وسيكون هاتف سامسونج الجديد مزودا بقلم رقمي ونظام الكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 12 ميغابيسكل، وهي نفس الدقة في كاميرا “آي فون 7 بلس”، فضلا عن ميزة تثبيت الصورة في الكاميرا.

وبلغت ذاكرة الوصول العشوائية 6 غيغا بايت بأكثر من اثنين جيجابيت من النسخة السابقة، في حين حافظ المعالجان للفئة العليا وكوالكوم على حالهما كما في الهواتف السابقة (جالاكسي أس 8 وجالاكسي 8 بلس).

لكن الموقع أشار إلى أن صفات سلبية في هاتف سامسونج الجديد، مثل تخفيض قوة البطارية إلى 3300 ميلي أمبير في حين كانت 3500 في هاتف “جالاكسي أس 8 بلس”.

وسيكون مكان مستشعر البصمة، خلف الهاتف على يمين الكاميرا، خلافا لتقارير سابقة توقعت وجوده أسفل الشاشة. وتوقع التقرير أن يباع الهاتف بسعر يصل إلى ألف دولار.