ترأس رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي اليوم الأربعاء بقصر قرطاج اجتماع مجلس الأمن القومي.

واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنية الداخلية والإقليمية وعلى الصعيد الدولي، حيث تم التأكيد على مواصلة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها واستئصالها من جذورها ومكافحة كل أشكال التطرف، حماية للمجتمع ولأمنه القومي، وذلك

في إطار احترام القوانين والتشريعات ذات الصلة، وتجسيدا لما تم إقراره ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب.

شارك في الاجتماع كلا من وزيري الداخلية والدفاع التونسيين، حيث أكد اجتماع مجلس الأمن القومي، على ضرورة تظافر الجهود إقليميا ودوليا من أجل محاربة الإرهاب التي وصفوها بالآفة الخطيرة العابرة للحدود، داعيا إلى تكثيف التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتطويقها ومنع استفحالها وتجفيف منابعها، بما يسهم في توطيد مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.