قال الخبير الأسترالي، ويد غانزر، إن بعض الأشخاص يعانون من صعوبة الحصول على 8 ساعات من النوم خلال الليل، بسبب أخطاء لا ينتبهون إليها.

وذكر ويد غانزر لموقع “ديلي ميل” أن شرب النبيذ وأكل الشوكولاتة قد يضيع عليك ليلة نوم جميلة، مضيفا “الشوكولاتة تحتوي على الكافيين، والنبيذ قد يجعلك تنام في أي وقت وبالتالي لن تستطيع النوم خلال الليل”.

وكانت دراسات ذكرت أن الكافيين لا يعمل فقط كمحفز، بل يبطئ من عمل الساعة البيولوجية للجسم، حيث يؤخر إفراز هورمون النوم المعروف باسم الميلاتونين، مما يزيد من صعوبة النوم.

من جهة أخرى، يقول الخبير الأسترالي إن الأشهر الباردة تجعل الناس يقبعون في منازلهم ليشاهدوا التلفاز ويتجنبون ما أمكن الخروج مع أصدقائهم أو ممارسة رياضة ما.

وأشار إلى أن “هذا السلوك الروتيني لن يجعلك تنام في الليل، لأن الجسم لا يشعر بأي تعب”.

ونصح الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم بالقيام بأمور كثيرة ومختلفة خلال النهار (أقلها المشي 30 دقيقا)، مضيفا “تجنبوا البقاء طيلة اليوم على السرير”.

وتابع “درجة حرارة غرفة النوم هي أيضا مهمة.. إذا كانت مرتفعة جدا، ستزعجك أثناء النوم”.