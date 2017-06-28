كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، العديد من التفاصيل الخاصة بصفقة انتقال محمود كهربا لنادى اتحاد جدة السعودى، على سبيل الإعارة لمدة موسم جديد.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات صحفية، “إن الفترة الماضية شهدت تمسك كهربا بالاحتراف فى السعودية، ورفض كافة محاولات إبقائه فى الزمالك، عقب انتهاء إعارته لنادى اتحاد جدة الموسم الماضى”.

وأضاف مرتضى منصور، أن والد كهربا تحدث معه وحلف بـ”الطلاق” أن نجله لن يلعب فى الزمالك خلال الموسم المقبل، مشدداً على حدوث أزمة بسبب هذا الأمر، خاصة أنه لا يقبل تعامل أحد معه بهذه الطريقة، لكنه وافق فى النهاية على إتمام الصفقة فى ظل تمسك اللاعب واحترام مسئولى نادى اتحاد جدة طوال المفاوضات.

وأكد رئيس الزمالك التوصل لاتفاق نهائى مع مسئولى نادى اتحاد جدة عن طريق عبد الله شرف الدين، مندوب النادى السعودى، لتجديد إعارة كهربا لمدة موسم إضافى مقابل 2 مليون و300 ألف دولار.

وقال مرتضى منصور، “لبينا رغبتك يا محمود كهربا من غير فتونة، لأن الطريقة دى متنفعش مع مرتضى منصور”.