 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 05:28 مساءً
روابط سريعة
مرتضى منصور: "والد كهربا حلف بالطلاق ان إبنه مش هيلعب فى الزمالك"
مرتضى منصور‎

بعد تجديد إعارته لاتحاد جدة

مرتضى منصور: "والد كهربا حلف بالطلاق ان إبنه مش هيلعب فى الزمالك"

2017-06-28 17:12:44

كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، العديد من التفاصيل الخاصة بصفقة انتقال محمود كهربا لنادى اتحاد جدة السعودى، على سبيل الإعارة لمدة موسم جديد.

وقال مرتضى منصور، فى تصريحات صحفية، “إن الفترة الماضية شهدت تمسك كهربا بالاحتراف فى السعودية، ورفض كافة محاولات إبقائه فى الزمالك، عقب انتهاء إعارته لنادى اتحاد جدة الموسم الماضى”.

وأضاف مرتضى منصور، أن والد كهربا تحدث معه وحلف بـ”الطلاق” أن نجله لن يلعب فى الزمالك خلال الموسم المقبل، مشدداً على حدوث أزمة بسبب هذا الأمر، خاصة أنه لا يقبل تعامل أحد معه بهذه الطريقة، لكنه وافق فى النهاية على إتمام الصفقة فى ظل تمسك اللاعب واحترام مسئولى نادى اتحاد جدة طوال المفاوضات.

وأكد رئيس الزمالك التوصل لاتفاق نهائى مع مسئولى نادى اتحاد جدة عن طريق عبد الله شرف الدين، مندوب النادى السعودى، لتجديد إعارة كهربا لمدة موسم إضافى مقابل 2 مليون و300 ألف دولار.

وقال مرتضى منصور، “لبينا رغبتك يا محمود كهربا من غير فتونة، لأن الطريقة دى متنفعش مع مرتضى منصور”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3