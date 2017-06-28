اعتقلت السلطات الأمنية في بيرو اليوم الأربعاء 61 شخصا ينتمون لعصابة منظمة، من بينهم ضباط شرطة متورطون في قضايا فساد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن السلطات الأمنية في بيرو قولها إن حوالي 1600 فرد من قوات الأمن شاركوا في عملية الاعتقال، وذلك بالتعاون مع الشرطة البوليفية.