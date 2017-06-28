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اعتقال 61 شخصا ينتمون لعصابة منظمة في بيرو
رئيس بيرو بيدرو بابلو كوشينسكي

اعتقال 61 شخصا ينتمون لعصابة منظمة في بيرو

2017-06-28 17:10:12
خاص - محيط

اعتقلت السلطات الأمنية في بيرو اليوم الأربعاء 61 شخصا ينتمون لعصابة منظمة، من بينهم ضباط شرطة متورطون في قضايا فساد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن السلطات الأمنية في بيرو قولها إن حوالي 1600 فرد من قوات الأمن شاركوا في عملية الاعتقال، وذلك بالتعاون مع الشرطة البوليفية.

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