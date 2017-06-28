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رسميا.. اتحاد جدة يعلن تجديد إعارة "كهربا" لمدة موسم آخر
محمود كهربا - اتحاد جدة

رسميا.. اتحاد جدة يعلن تجديد إعارة "كهربا" لمدة موسم آخر

2017-06-28 17:07:34

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عن تجديد إعارة اللاعب محمود عبد المنعم الشهير بـ “كهربا” مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة موسم آخر.

وكان كهربا قد قضى الموسم الماضي معارا في صفوف اتحاد جدة وقدم مستوى طيبا مع العميد إذ سجل 18 هدفا في 24 مباراة بجميع البطولات.

وأعلن اتحاد جدة عبر موقعه الرسمي عن تجديد مجلس الإدارة برئاسة أنمار عبد الله الحائلي إعارة “كهربا” لمدة عام ولم يعلن النادي عن القيمة المادية للصفقة.

وقدم رئيس النادي شكره لإدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على الأجواء الإيجابية التي سادت المفاوضات بين الناديين.

وكان الزمالك قد رفض أكثر من عرض من اتحاد جدة لتجديد إعارة كهربا بسبب ضعف المقابل المادي قبل أن يوافق الفريق السعودي على مطالب الأبيض.

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