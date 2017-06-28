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الداخلية: تفويض مساعد قطاع الأفراد لاعتماد كافة قرارات لجنة تقييم الشرطة
وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار

الداخلية: تفويض مساعد قطاع الأفراد لاعتماد كافة قرارات لجنة تقييم الشرطة

2017-06-28 16:56:15

أصدر اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، قرارا بتفويض مساعده لقطاع الأفراد في اعتماد جميع قرارات لجنة تقييم أفراد الشرطة لمدة الخدمة أو إنهائها.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 42 لسنة 67 بشأن التفويض في الاختصاصات، والقانون رقم 109 لسنة 71 في شأن هيئة الشرطة، والقرار الوزاري رقم 702 لسنة 86 في شأن تنظيم وزارة الداخلية.

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