أعلن مؤسس الموقع الاجتماعي فيس بوك، مارك زوكربيرغ، أن عدد حسابات مستخدمي الفيس بوك وصل مليارين، مؤكدا أن ذلك يعتبر نجاحا في توحيد الناس.

وكتب زوكربيرغ في صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي، قائلا: “هذا الصباح، يتكون مجتمع فيس بوك رسميا من ملياري شخص! لقد حققنا نجاحا بتوحيدنا للناس، والآن دعونا نساعد الناس جميعا حول العالم ليكونوا أقرب لبعض”، مضيفا: “هذا شرف لي أن أكون معكم على هذا الطريق”.

جدير بالذكر أن زوكربيرج كان قد أسس فيس بوك في شهر فبراير من عام 2004، حينها كان يبلغ من العمر 19 عاما ويدرس في جامعة هارفارد. وكان الموقع في الأصل متاحا فقط لطلاب جامعة هارفارد، وأصبح متاحا لجميع المستخدمين حول العالم بدءا من شهر سبتمبر 2006.