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الصين تطلق أثقل صواريخها الفضائية بداية يوليو القادم
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الصين تطلق أثقل صواريخها الفضائية بداية يوليو القادم

2017-06-28 16:49:36

أكدت وكالات أنباء أن الصاروخ الصيني الثقيل “لونغ مارش-5”، قد نصب على منصة الإطلاق الموجودة في القاعدة الفضائية بمقاطعة هاينان جنوب الصين، استعدادا لإطلاقه بداية الشهر الجاري.

ووفقا لوكالة شينخوا الصينية فإنه “من المخطط إطلاق الصاروخ مع القمر Shitszyan-18، في الفترة ما بين 2 و5 يوليو 2017”.

وتشير المعلومات إلى أن “الخبراء انتهوا من جميع الاختبارات التجريبية للصاروخ، وأن التحضيرات لإطلاقه في مراحلها النهائية”.

ويذكر أن الصين كانت قد صرحت، أوائل مايو الماضي، أن الصاروخ الفضائي “لونغ مارش-5”، والذي يعتبر أثقل صواريخ الفضاء الصينية حاليا، نُقل إلى قاعدته في مقاطعة هاينان جنوب البلاد، وقد تأخرت عملية النقل، التي تمت حينها بحرا، عن الجدول المحدد مسبقا، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإطلاق القادمة، هي ثاني إطلاق صيني لصاروخ “لونغ مارش-5”، القادر على نقل حمولة تصل إلى 25 طنا إلى المدارات الفضائية المنخفضة، حيث أطلق لأول مرة في نوفمبر 2016.

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