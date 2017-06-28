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وفد سعودي في القاهرة لحسم صفقة انتقال "الحضري" للتعاون
عصام الحضري

وفد سعودي في القاهرة لحسم صفقة انتقال "الحضري" للتعاون

2017-06-28 16:49:19

يصل وفد رسمي من جانب نادى التعاون السعودى إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل حسم صفقة انضمام عصام الحضري حارس المنتخب الوطنى وفريق الكرة بنادى وادى دجلة بشكل نهائى.

ومن المقرر ان يقوم الوفد السعودى بعقد جلسة نهائية وأخيرة مع الحارس الدولى من أجل وضع اللمسات النهائية الخاصة بانضمامه للفريق بداية من الموسم المقبل.

وأصبح الحضرى على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى الدورى السعودى عبر بوابة التعاون بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة للغاية خلال الأيام الماضية والتى شهدت اتصالات مكثفة بين الحارس وإدارة التعاون السعودى.

ومن المتوقع أن يسدل الستار عن الصفقة بشكل رسمى ونهائى خلال الساعات القليلة المقبلة.

يذكر ان الحضرى عقده ينتهى مع وادى دجلة بانتهاء الموسم الحالى وهو ما أدى إلى أن الحارس أصبح لديه الحق فى التوقيع لأى نادٍ يختار اللعب له فى الفترة المقبلة.

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