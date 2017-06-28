جهاز روسي يبحث عن واحات على سطح المريخ2017-06-28 16:47:27
يقوم جهاز” FREND ” الروسي المنصوب على متن محطة ” TGO ” المدارية التابعة لبعثة “أكزومارس” الأوروبية الروسية المشتركة بمسح سطح المريخ عن بعد والبحث عن واحات هناك.
وافترض العلماء أن تقطن تلك الواحات بصفتها مناطق رطبة ميكروبات مهجرية.
وقال مدير مشروع ” FREND ” ورئيس قسم في معهد البحوث الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية (إيغور ميتروفانوف) ” لقد وجدنا جليدا أزليا تحت سطح المريخ، لكننا عجزنا عن اكتشاف أكثر المناطق رطوبة على السطح. وسنحاول حل تلك المشكلة باستخدام تلسكوب نيتروني من شأنه أن يمسح سطح المريخ عن بعد مسحا نيترونيا ويشير لنا إلى المناطق الرطبة.
وأوضح العالم الروسي أن الجليد ألأزلي اكتشفه الجهاز الروسي التصنيع المنصوب على متن محطة ” Mars Odyssey ” التي تم إطلاقها إلى المريخ عام 2001 والتي لا تزال تعمل في مدار حول الكوكب.
وبمقدور هذا الجهاز حسب العالم الروسي رؤية الماء تحت سطح المريخ على عمق حتى مترين.
وقال ميتروفانوف إن بعثة “أكزومارس” يجب أن ترد على 3 أسئلة وهي :كيف تطور المريخ على مدى ملايين الأعوام ولماذا فقد غلافه الغازي والماء ومجاله المغناطيسي؟
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