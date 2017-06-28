رئيس مجلس الأمة الجزائري: مخطط عمل الحكومة يتطلب تفهما والتزاما من الجميع2017-06-28 17:04:24
أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء ، أن مخطط عمل الحكومة يعتبر “خارطة طريق تتطلب تفهما ودعما والتزاما من الجميع”، واصفا مناقشة المخطط من قبل أعضاء المجلس بـ “الحدث الدستوري المهم”.
وقال بن صالح - خلال افتتاحه الجلسة العلنية بمجلس الأمة المخصصة لعرض ومناقشة مخطط عمل الحكومة، والتي حضرها رئيس الحكومة عبد المجيد تبون وطاقمه الحكومي - إن أعضاء المجلس من خلال مناقشاتهم واستفساراتهم واقتراحاتهم الخاصة بمخطط عمل الحكومة “سيلفتون الانتباه إلى بعض القضايا المستخلصة من مضمون الوثيقة المقدمة لهم والتذكير ببعض القضايا المطروحة في الساحة الوطنية”.
واعتبر أن المخطط يعد “خارطة طريق تتطلب تفهما ودعما والتزاما من الجميع”، مضيفا أن المناقشة تعد “حدثا دستوريا مهما وهو يدخل في صميم الصلاحيات الدستورية الممنوحة لهيئتنا، إضافة إلى كونه يندرج في نهج العمل البرلماني العادي وفي سياق الممارسة الديمقراطية القائمة ما بين مؤسسات الدولة”.
وأوضح أن هذا الحدث يكتسب “أهمية بالغة بل استثنائية، كونه يرسم الآفاق الجديدة للبلاد ويرسم معالم مسيرة التنمية والتطور ويوضح السياسات الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار للسنوات القادمة، خاصة وأن هذا المخطط يأتي استكمالا وتعميقا لمضمون برنامج رئيس الجمهورية الهادف لتطوير الجزائر وتحقيق الرفاه لشعبها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية”.
ويواصل مجلس الأمة الجزائري غدا أعمال جلسته العلنية المخصصة لمواصلة مناقشة مخطط عمل الحكومة، فيما ستجرى هذه الجلسة العلنية بحضور رئيس الحكومة والطاقم الحكومي.
ويأتي عرض مخطط الحكومة أمام الغرفة العليا للبرلمان، بعد أن تمت المصادقة عليه يوم الجمعة الماضي بالأغلبية (402 صوت من أصل 462) من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة العديد من المحاور، من بينها ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات، وكذلك تأكيد مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، عين عبد المجيد تبون في منصب رئيس الحكومة أواخر مايو الماضي، خلفا لعبد المالك سلال.
وأجرى الرئيس الجزائري - بعد ذلك - تعديلا حكوميا طال 15 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، فيما حافظ 12 آخرون على مناصبهم، وتم تسجيل دخول 14 وزيرا جديدا، أغلبهم ولاة (محافظون) لعدة ولايات، ودمج عدد من الوزارات.
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