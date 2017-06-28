أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمقاومة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن نسب الشفاء الكامل من مرض “فيروس سي” تتراوح ما بين 95 إلى 98 %، مضيفا أن نسبة الانتكاسات قد انخفضت من 30 % إلى 5 %.

وأشار دوس من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى نسبة الشفاء بين المنتكسين من مرض “فيروس سي” تتعدى حاليا نسبة الـ90 %.

وأوضح أن الدولة قد عالجت حوالي مليون و100 ألف مريض من أصل 5 مليون مريض في مصر، مؤكدا أنه هناك العديد من المواطنين لا يعلمون بإصابتهم بـ”فيروس سي”.

واعلن أن مصر قد تمكنت من معالجة ثلثي الأعداد التي تمت معالجتها من مرض “فيروس سي” على مستوى العالم خلال العامين ونصف الماضيين، متوقعا أن تصل مصر إلى نسبة إصابة أقل من 1 % خلال سنة ونصف.