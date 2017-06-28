 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 03:36 مساءً
روابط سريعة
وحيد دوس: مصر بها 5 مليون مريض بـ«فيروس سي»
الدكتور وحيد دوس
الدكتور وحيد دوس

وحيد دوس: مصر بها 5 مليون مريض بـ«فيروس سي»

2017-06-28 15:35:32
محيط - خالد الريس

أكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة العليا لمقاومة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن نسب الشفاء الكامل من مرض “فيروس سي” تتراوح ما بين 95 إلى 98 %، مضيفا أن نسبة الانتكاسات قد انخفضت من 30 % إلى 5 %.
وأشار دوس من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى نسبة الشفاء بين المنتكسين  من مرض “فيروس سي” تتعدى حاليا نسبة الـ90 %.
وأوضح أن الدولة قد عالجت حوالي مليون و100 ألف مريض من أصل 5 مليون مريض في مصر، مؤكدا أنه هناك العديد من المواطنين لا يعلمون بإصابتهم بـ”فيروس سي”.
واعلن  أن مصر قد تمكنت من معالجة ثلثي الأعداد التي تمت معالجتها من مرض “فيروس سي” على مستوى العالم خلال العامين ونصف  الماضيين، متوقعا أن تصل مصر إلى نسبة إصابة أقل من 1 % خلال سنة ونصف.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3