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مقتل انتحاريين اثنين حاولا تفجير نفسيهما في حفل زفاف غربي العراق
هجوم انتحاري في افغانستان

مقتل انتحاريين اثنين حاولا تفجير نفسيهما في حفل زفاف غربي العراق

2017-06-28 15:34:03
خاص - محيط

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار اليوم الأربعاء مقتل انتحاريين اثنين حاولا تفجير نفسيهما في حفل زفاف بمنطقة الدولاب غربي العراق.

ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية للمصدر قوله إن “قوات الأمن العراقية قتلت انتحاريين اثنين من تنظيم داعش حاولا الدخول إلى حفل زفاف كبير لأحد المواطنين قبيل منتصف الليلة الماضية في منطقة الدولاب” الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق”.

وأضاف المصدر أن” القوات الأمنية أطلقت النار عليهما قبيل دخولهما إلى الحفل بحوالي دقيقة واحدة ما تسبب في مقتلهما على الفور، موضحا أن الانتحاريين صبيان لا تتجاوز أعمارهما الـ 15عاما.

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