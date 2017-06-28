مقتل انتحاريين اثنين حاولا تفجير نفسيهما في حفل زفاف غربي العراق2017-06-28 15:34:03
أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة الأنبار اليوم الأربعاء مقتل انتحاريين اثنين حاولا تفجير نفسيهما في حفل زفاف بمنطقة الدولاب غربي العراق.
ونسبت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية للمصدر قوله إن “قوات الأمن العراقية قتلت انتحاريين اثنين من تنظيم داعش حاولا الدخول إلى حفل زفاف كبير لأحد المواطنين قبيل منتصف الليلة الماضية في منطقة الدولاب” الواقعة بمحافظة الأنبار غربي العراق”.
وأضاف المصدر أن” القوات الأمنية أطلقت النار عليهما قبيل دخولهما إلى الحفل بحوالي دقيقة واحدة ما تسبب في مقتلهما على الفور، موضحا أن الانتحاريين صبيان لا تتجاوز أعمارهما الـ 15عاما.
-
خبير : انتشار «قناديل البحر» خلل بيئي عالمي.. وليست لها علاقة بـ«قناة السويس»
أكد الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم بجامعة قناة السويس، أن “انتشار قناديل البحر” أصبحت ظاهرة عالمية، حيث يتوقع العديد من العلماء أن تزيد ...Wed, 28 Jun 2017 08:41:13 GMT
-
"معاريف": اتصالات مكثفة بين حماس وإسرائيل لعقد صفقة محتملة
أكد تقرير إسرائيلي أن اتصالات مكثفة تجري في الأسابيع الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل بوساطة عنصر ثالث. وأضاف التقرير الذي نشر في صحيفة “معاريف” العبرية، أن ...Tue, 27 Jun 2017 11:18:00 GMT
-
أول تعليق من أصالة عقب أزمة "الكوكايين"
نشرت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها علي موقع “إنستجرام”، كواليس القبض عليها أمس الأول الأحد بمطار بيروت، لاتهامها بحيازة مادة الكوكايين المخدرة قبل أن يتم ...Tue, 27 Jun 2017 09:05:39 GMT
-
كوريا الشمالية تشبه ترامب بـ"هتلر" القرن الـ21
شبهت كوريا الشمالية، الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأدولف هتلر، فى فصل جديد من الانتقادات اللاذعة بين الجانبين، وسط ارتفاع منسوب التوتر على ...Tue, 27 Jun 2017 09:16:47 GMT
-
قطر تشتكي دول الخليج أمام منظمة اليونسكو
تقدمت اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان بشكوى إلى منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو” بسبب حرمان القطريين من الحق في التعليم. وقالت صحيفة الوطن ...Tue, 27 Jun 2017 09:56:08 GMT
-
رسميا .. «كهربا» يعود لـ«اتحاد جدة»
أعلن المركز الإعلامي بنادي الاتحاد السعودي عن تجديد إعارة لاعب كرة القدم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” لمدة عام رسميا. ووجهت إدارة النادي من خلال موقعها ...Wed, 28 Jun 2017 12:35:44 GMT
-
هريدي: هناك انقسام بمجلس الأمن حول الشأن الليبي
وصف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، الاجتماع التي دعت اليه مصر بمجلس الأمن ، بأنها “عملية ومطلوبة” لأن تضع مجلس الأمن وقطر أمام مسئولياتهما، مؤكدا ...Wed, 28 Jun 2017 12:08:59 GMT
-
مأمون المليجي .. درويش الفن الراقي الذى ترجل فى صمت
“في الشوارع شيء غريب يناديني.. شيء بيفرض جوه مني حزن عيني.. اترسم كل الوشوش.. تنقسم بينا المواجع أبقى واحد منهم.. جرحي هو جرحهم والحقيقة متوهاني” ، هذه الكلمات كانت ...Wed, 28 Jun 2017 12:03:22 GMT
-
«تبون» يعرض خطط حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة الجزائري
عرض رئيس الحكومة الجزائرية عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح. ويأتي عرض مخطط ...Wed, 28 Jun 2017 11:30:38 GMT