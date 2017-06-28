أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن عدد مشروعات المنفعة العامة التي تم الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامتها منذ بداية 2016 وحتى الآن بلغت حوالي 1939 مشروعا على مستوى الجمهورية.

وأشارت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن المشروعات التي تم إصدار الموافقات لها، من بينها حوالي 1198 مدرسة تعليم أساسي وثانوي فني وعام ومعهد أزهري، فضلا عن 316 مشروع محطة صرف ومعالجة ومد خطوط وخط ناقل للصرف الصحي، ومحطات مياه للشرب، وغرف مأخذ مياه مرشحة، ومصرف قاطع لمياه الرشح، في القرى بالمحافظات المختلفة.

وأوضح البيان أن ضمن المشروعات التي تمت الموافقة على تخصيص مساحات لها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الشأن، 63 مركز شباب وناديا رياضيا، و69 وحدة صحية وبيطرية وإسعاف وطب أسرة ومستشفى، وكذلك 29 محطة توزيع كهرباء وتخفيض الضغط، و30 مسجدا، و13 مبنى إداريا ومجمع مصالح وخدمات، و8 مباني للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، و9 مكاتب للبريد، فضلا عن 24 مشروع مد خط غاز طبيعي ومازوت، و21 مشروع وحدات سكنية وإسكان اجتماعي و18 نقطة شرطة ومرور ومطافئ.

من جهته، قال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ذلك يأتي في إطار تحفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خطط الدولة وتوجهاتها، في التيسير على المواطنين وإتاحة الخدمات لهم، خاصة في المناطق النائية، والمساهمة أيضا في علاج أزمة زيادة كثافة الفصول والطلب على زيادة عدد المدارس.