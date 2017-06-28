السكك الحديدية ومترو الأنفاق ما بعد "30 يونيو".. ثورة تصحيحية جديدة2017-06-28 15:19:46
امتدت منظومة التطوير التي بدأتها مصر ما بعد ثورة 30 يونيو إلى مرفق السكك الحديدة ومترو الأنفاق ، وذلك ضمن منظومة أعمال التنمية التطوير التي بدأتها منذ تلك الثورة المجيدة.
ففي مجال السكة الحديد .. تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من تطوير 31 محطة سكة حديد وإجراء الصيانة السريعة لعدد 92 محطة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى.
كما تم زيادة قطارات المسافة الطويلة من 168 قطارا إلى 186 قطارا وتشغيل 8 قطارات مكيفة جديدة على خطوط الوجهين البحري والقبلي ضمن مشروع 212 عربة مكيفة..وبلغ عدد العربات التي تم توريدها لهذا الغرض 124 عربة وجاري التعاقد على 700 عربة سكة حديد درجة ثانية وثالثة لدعم أسطول هيئة السكك الحديدية.
وتم تطوير 124 معبر سكة حديد وغلق 1925 معبرا غير قانوني من بين 1994 معبرا للحد من الحوادث والانتهاء من إنشاء 14 كوبرى علوي لمحطات السكة الحديد.
وتشهد أعمال التطوير توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية لمشروع القطار فائق السرعة بين القاهرة والإسكندرية بطول 220 كم .. وكهربة وحدات جر خط أبوقير .. وإجراء تجديدات لخطوط السكة الحديد بطول 700 كم وازدواج خطوط بأطوال 1200 كم..وقد تم استئناف نقل البضائع من الموانىء المصرية بواسطة شبكة السكة الحديد بعد أن كانت قد توقفت لفترات طويلة ويرتبط بخطة التطوير والتحديث لمرفق السكة الحديد تطوير 1032 مزلقانا وإنشاء شبكة جديدة لكهرباء إشارات السكة الحديد.
وفي مجال مترو الأنفاق تم الانتهاء من تجديد 15 قطارا من إجمالي 17 قطارا بالخط الأول فضلاً عن توريد 18 قطارا من إجمالي 20 قطارا مخطط توريدها بالخط الأول دخل منها في الخدمة الفعلية 13 قطارا.
كما تم توقيع عقود لقروض مالية ومذكرات تفاهم مع البنك الأوروبي للاعمار والتنمية والشركات الاستشارية لتطوير المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق وبدء العمل في خط القطار المكهرب السريع بين مدن السلام – العاشر من رمضان – بلبيس وامتداده إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لتطوير وزيادة قدرة خطوط المترو لمقابلة التوسعات الجارية شرق القاهرة في مجال التنمية الشاملة والمستدامة.
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