 Moheet on google
الأربعاء 28 يونيو 2017 03:46 مساءً
روابط سريعة
خبير سياسي: القادم أصعب على قطر.. ويجب الاستجابة للمطالب العربية
أمير قطر تميم بن حمد
أمير قطر تميم بن حمد

خبير سياسي: القادم أصعب على قطر.. ويجب الاستجابة للمطالب العربية

2017-06-28 15:30:38
محيط - خالد الريس

شدد الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، على ضرورة أن تستجيب قطر لمطالب الدولة المقاطعة لها، مؤكدا أن القادم قد يكون أصعب بكثير.
وأشار عبد الخالق من خلال مداخلة هاتفبة على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية إلى أنه هناك اجتماعات مكثفة في العاصمة الأمريكية واشنطن بين مسئولين إماراتيين والولايات المتحدة والأم المتحدة، متمنيا أن تكون الولايات المتحدة وسيلة للضغط على قطر.
وتوقع أن يكون هناك ضغوط ستطال الدول التي لديها علاقات مشتركة مع قطر، مشيرا إلى أن قطر ستدخل دوامة من العقوبات يصعب تنفيذها.
ووصف العلاقات السعودية الإماراتية بأنها وتد لدول مجلس التعاون الخليجي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3