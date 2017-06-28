شدد الدكتور عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات، على ضرورة أن تستجيب قطر لمطالب الدولة المقاطعة لها، مؤكدا أن القادم قد يكون أصعب بكثير.

وأشار عبد الخالق من خلال مداخلة هاتفبة على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية إلى أنه هناك اجتماعات مكثفة في العاصمة الأمريكية واشنطن بين مسئولين إماراتيين والولايات المتحدة والأم المتحدة، متمنيا أن تكون الولايات المتحدة وسيلة للضغط على قطر.

وتوقع أن يكون هناك ضغوط ستطال الدول التي لديها علاقات مشتركة مع قطر، مشيرا إلى أن قطر ستدخل دوامة من العقوبات يصعب تنفيذها.

ووصف العلاقات السعودية الإماراتية بأنها وتد لدول مجلس التعاون الخليجي.