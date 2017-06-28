المركزي للإحصاء: 4.6% زيادة في عدد الأجانب العاملين بالقطاعين الحكومي والعام خلال 20162017-06-28 15:16:40
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع عـدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام ليبلغ 889 أجنبيا (منهم 789 من الذكور بنسبة 88.8%، 100 من الإناث بنسبة 11.2%) عام 2016 مقابل 850 أجنبيا عام 2015 بنسبة زيادة 4.6%، ويرجع ذلك لاستقرار الأوضاع بالبلاد.
وأوضح الإحصاء اليوم الأربعاء في النشرة السنوية للعاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام عام 2016 “أن 53.5% من إجمالي العاملين الأجانب، من الدول الأوروبية عام 2016، وتمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مـن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام الأعمال العام عـام 2016 حيث بلغ 476 أجنبـيا، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 151 أجنبـيا بنسبة 17%، بينما تمثل الدول الأقيانوسية أقل الأعداد حـيث بلغ عددهم 50 أجنبيا فـقط بنسبة 5.6%.
ويمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 515 أجنبيا بنسبة 57.9%، يليهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 210 أجانب بنسبة 23.6%، ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 535 أجنبيا بنسبة 60.2%، يليهم كبار المسئولين والمديرين بعدد 190 أجنبيا بنسبة 21.4%، بينما يمثل الكتبة أقل الأعداد حيث بلغ 12 أجنبيا فقط بنسبة 1.3% من إجمالي عدد الأجانب.
ولفت الإحصاء إلى أن العـاملين الأجانب بالهيئات العامة استحوذوا على العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم (439) أجنبيا بنسبة 49.4% (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول وجامعة عين شمس)، يليهم الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام بعدد (351) أجنبيا بنسبة 39.5 % (معظمهم يعملـون بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية).
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