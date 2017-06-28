وزير الصحة : رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بالمستشفيات وزيادة أدوية الطوارئ وتوفيرأكياس الدم2017-06-28 15:09:19
قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية ، والغاء كافة الأجازات للفريق الطبى ، بالإضافة الى زيادة المحاليل وأدوية الطوارئ بالمستشفيات ، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل ، وانعقاد غرفة الازمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان الوزارة ،جاء ذلك خلال خطة التأمين الطبى لاحتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو ، والتى ستبداء من اليوم الاربعاء وتستمر حتى نهاية الاحتفالات.
وأوضح الدكتور أحمد الانصارى ، رئيس هيئة الاسعاف ، أن الخطة تشمل نشر 2240 سيارة مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ، والميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.
وأضاف ” الانصارى ” أن خطة التأمين الطبى تشمل أيضا رفع درجة الإستعداد بجميع مرافق الإسعاف، والتنسيق بين هيئة الإسعاف المصرية وقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة لعمل تمركزات بسيارات التدخل الطبي السريع في بعض الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، على أن يتم توفير طبيب طوارئ بكل سيارة، بهدف سرعة التعامل مع أي حدث.
كما أكد الدكتور خالد الخطيب ، رئيس قطاع الرعاية الحرجة والعاجلة ، التنسيق بين المستشفيات الجامعية ومركز الخدمات الطارئة (137) لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والتأكد من توافر الأطقم الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ، كما تم تدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته من الفصائل المختلفة بالمراكز الإقليمية لنقل الدم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية ، ورفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية تحسبًا لأى طوارئ .
وأضاف “الخطيب ” ان تأمين وتدعيم الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات، إلى جانب منع الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات خلال فترات الاحتفالات، وخاصة الأقسام الحرجة “الطوارئ ، والرعايات المركزة، الحروق”.
وأشار الدكتور خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن الخطة شملت التنسيق مع مراكز السموم بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد بها وتوفير الأدوية والمستلزمات ، بالإضافة إلى التنسيق بين مراكز السموم بالمستشفيات ومركز الخدمات الطارئة 137 لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة والإبلاغ الفوري عن أية حالات سموم فور وصولها .
وأكد ” مجاهد ” على أن الخطة تشمل التنبية على جميع ادارات مراقبة الاغذية بمديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية بتكثيف الحملات على المنشأت الغذائية من المصانع ، وسلاسل السوبر ماركت ، والمخازن ، مع متابعة توافر الاشتراطات الصحية لاماكن تداول الاغذية ، وسحب العينات من الاغذية المعروضة والمجمدات والعصائر.
وتابع ” مجاهد ” أن الخطة تتضمن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تتصل بغرف عمليات فرعية بالمحافظات ،مشيراً إلى أن الخطة تضم في عضويتها قطاعات الطب العلاجي، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة و هيئة الإسعاف المصرية و إدارة التدريب وإدارة الرعايات المركزة، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.
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