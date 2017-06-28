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الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك
تدريب الاتحاد السكندري - فريق الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك

2017-06-28 14:58:36
أ ش أ

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته علي الملعب الفرعي استاد برج العرب في استعدادا للقاء الزمالك والمقرر إقامته يوم 6 يوليو المقبل.
بدأ المران بالجانب البدني وشمل الجري والإحماء أعقب ذلك الجانب الفني وشمل تنفيذ الخطط الدفاعية والهجومية أعقب ذلك تقسيمة بين لاعبي الفريق تحت قيادة الإسباني ماكيدا.

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