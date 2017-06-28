رئيس الوزراء: مجلس المحافظين سيبحث الأسبوع المقبل سبل الاستفادة من الأراضي المستردة2017-06-28 14:54:52
اكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عزم الحكومة استكمال الجهود للبناء على ما تحقق في مجال استعادة أراضي الدولة المتعدى عليها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسيما في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من كونها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الراهن .. مشيرا إلى أن مجلس المحافظين سيستعرض الأسبوع المقبل سبل الاستفادة من الأراضي المستردة.
وشدد إسماعيل على ضرورة استمرار الحملات الجارية في هذا الإطار بمنتهى الحزم ودون توقف حتى استعادة كامل أراضي الدولة وإزالة كافة التعديات وأنه لا تهاون مع أي متعدٍ على الأراضي للحفاظ على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين .. مشيرا إلى أن مجلس المحافظين سيعقد جلسة منتصف الأسبوع المقبل لمتابعة سير إجراءات إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في مختلف المحافظات وجهود التنسيق مع مختلف جهات الولاية على الأراضي ومراجعة التصور النهائي لسبل الاستفادة من الأراضي المستردة على الوجه الأمثل.
ونوه رئيس الوزراء بأن الحكومة وافقت مؤخرا على عدد من التعديلات التشريعية اللازمة لوضع حد لظاهرة التعدي على أراضي الدولة ومنع تكرارها من خلال تغليظ العقوبات المقررة في هذا الشأن ، لافتا إلى أنه تم أيضا الإتفاق على عدد من الآليات المطلوبة لضمان قدر أكبر من سرعة التحرك في إجرءات تقنين الأوضاع.
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