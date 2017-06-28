وقع رئيس مجلس إدارة بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر) محمد الإتربي، على اتفاقية قرض بمبلغ 200 مليون دولار مع رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (افريكسم بنك) الدكتور بينيدكت أوراما.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة، لاستخدامها في تمويل المشروعات والأغراض العامة للبنك.

وتصل مدة القرض، الذي سيتم صرفه في يوليو القادم، إلى 3 سنوات، ويساهم في تعزيز الموارد الدولارية للبنك وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هذا ويعد القرض أول تعاون بين البنكين، كما يمهد الطريق لتواجد بنك مصر في إفريقيا، بجانب تواجده حاليا في لبنان والإمارات وباريس وفرانكفورت والصين.