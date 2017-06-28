تلقى وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي تقريرا حول آخر ما وصل إليه الوضع بالنسبة لتنفيذ مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، والذي يهدف إلى تحسين الري في زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف فم ترعة الإبراهيمية (1,65 مليون فدان) من خلال التحكم بأحدث النظم العالمية عن طريق مفيض مكون من ثمانية فتحات وكذلك تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى.

كما يوفر المشروع 100 مليون جنيه سنويا كان يتم إنفاقها من أجل توليد طاقة كهربائية من خلال المحطات الحرارية عن طريق محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، كما يقوم المشروع بالتوصيل بين ضفتي النهر مروريا عن طريق توفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طنا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل.

وأفاد التقرير بأن المشروع يتكون من هويسين ملاحيين من الدرجة الأولي بعرض 17 مترا وطول ملاحي صافي 156 مترا، إضافة إلى مفيض مكون من ثمانية فتحات بعرض 17 مترا وارتفاع 11 مترا، فضلا عن محطة توليد كهرومائية صديقة للبيئة تتكون من أربع وحدات بقدرة 32 ميجاوات، إلى جانب كوبري يربط بين ضفتي نهر النيل الشرقية والغربية حمولة 70 طنا، علاوة على سد دائم لغلق الجزء المتبقي من النهر.

من جانبه، لفت المهندس حسين جلال المهندس المقيم بالمشروع إلى الموقف التنفيذي للأعمال المدنية، حيث بلغت نسبة ما تم تنفيذه (94,70 %) من قيمة الأعمال المدنية بالمشروع، موضحا أن نسبة ما تم تنفيذه من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية بالمشروع (95,71 %) حتى الآن.