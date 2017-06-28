أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن حلفاء الولايات المتحدة سينفقون نحو 12 مليار دولار أخرى على الدفاع هذا العام ، بعد أن انتقدهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم تعزيز الميزانية العسكرية للحلف.

وقال ستولتنبرج - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - “أحدثنا عدة نقلات ، الإنفاق سيتزايد ونعتزم الاستمرار في ذلك” .. مشيرا إلى أن إنفاق دول أوروبية في الحلف بالإضافة لكندا زاد بنحو 46 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف : إن 25 من إجمالي 29 عضوا في حلف الناتو يستهدفون زيادة الإنفاق الدفاعي في عام 2017 ، في الوقت الذي تقول فيه رومانيا إنها ستخصص 2 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام بينما تخطط لاتفيا وليتوانيا لزيادة الإنفاق في عام 2018.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإستونيا واليونان وبولندا حققت أهداف الناتو المتعلقة بالإنفاق العام الماضي.