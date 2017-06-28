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بعد انتقادات ترامب.. الناتو يعلن اعتزام حلفاء الولايات المتحدة إنفاق 12 مليار دولار على الدفاع
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج

بعد انتقادات ترامب.. الناتو يعلن اعتزام حلفاء الولايات المتحدة إنفاق 12 مليار دولار على الدفاع

2017-06-28 14:45:29
خاص - محيط

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن حلفاء الولايات المتحدة سينفقون نحو 12 مليار دولار أخرى على الدفاع هذا العام ، بعد أن انتقدهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم تعزيز الميزانية العسكرية للحلف.

وقال ستولتنبرج - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - “أحدثنا عدة نقلات ، الإنفاق سيتزايد ونعتزم الاستمرار في ذلك” .. مشيرا إلى أن إنفاق دول أوروبية في الحلف بالإضافة لكندا زاد بنحو 46 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف : إن 25 من إجمالي 29 عضوا في حلف الناتو يستهدفون زيادة الإنفاق الدفاعي في عام 2017 ، في الوقت الذي تقول فيه رومانيا إنها ستخصص 2 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام بينما تخطط لاتفيا وليتوانيا لزيادة الإنفاق في عام 2018.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإستونيا واليونان وبولندا حققت أهداف الناتو المتعلقة بالإنفاق العام الماضي.

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