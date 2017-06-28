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شاهد..ترامب يغازل صحفية إيرلندية بـ"البيت الأبيض"
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شاهد..ترامب يغازل صحفية إيرلندية بـ"البيت الأبيض"

2017-06-28 15:09:56
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غازل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحفية ايرلندية في المكتب البيضاوى معلقا على ابتسامتها واصفا إياها بـ اللطيفة وذلك اثناء مكالمة هاتفية مع تاويسيتش ليو فارادكار المنتخب حديثا في ايرلندا.

وكان مراسلة RTÉ ، كايتريونا بيري، واحدة من مجموعة من الصحفيين في المكتب البيضاوي عندما قام الرئيس ترامب أمس بـ بادرة «غريبة» أثناء حديثه الهاتفي مع «فارادكار» أول رئيس وزراء مثلي الجنس في آيرلندا؛ لتهنئته بفوزه في الانتخابات الأخيرة

وأثناء المكالمة الهاتفية، قال ترامب: “حسنا، لدينا الكثير من الصحفيات الايرلنديات يراقبننا، إنها الآن تغادر الغرفة”.

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