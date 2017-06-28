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إخلاء برج سكني بمدينة فوبرتال احتراذيا خوفا من وقوع كارثة شبيهة ببرج لندن
برج جرينفل

إخلاء برج سكني بمدينة فوبرتال احتراذيا خوفا من وقوع كارثة شبيهة ببرج لندن

2017-06-28 14:38:29
محيط: أ. ش. أ

أخلت السلطات في مدينة فوبرتال غرب ألمانيا مبنى سكنياً كأجراء احترازي، خوفا من وقوع كارثة شبيهة بالحريق الذي اندلع في برج جرينفل بلندن.
وتم نقل سكان المبنى إلى شقق بديلة إلى حين الانتهاء من التدابير الاحتراذية.

يذكر أن المبنى الذي تم إخلاؤه أمس الثلاثاء مكون من 11 طابقاً في مدينة فوبرتال بولاية شمال الراين-وستفاليا، وذلك بعد اكتشاف لوحات عزل مماثلة لتلك التي احترقت في برج جرينفل بلندن قبل فترة وجيزة.

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